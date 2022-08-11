Питерские учёные обнаружили новый штамм ковид — "русский дельтакрон"

Учёные северной столицы России обнаружили новый вид коронавируса, состоящий из двух штаммов "дельта" и "омикрон". Как выяснилось, подобный гибрид в мире не зарегистрирован, поэтому ученый-генетик Дмитрий Прусс дал ему название "русский дельтакрон".

"Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано", — пишет РБК со ссылкой на специалистов.

Какая опасность грозит от нового штамма ковид, предстоит выяснить учёным, но стоит напомнить, что "дельта", в отличие от "омикрона", известен серьёзным поражением легких.

Ранее клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что новый штамм коронавируса "ниндзя" не несёт серьёзной опасности для людей, потому что не стремиться убить своего носителя.