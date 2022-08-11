Фармаколог Кондрахин: коронавирус "ниндзя" не стремится убить своего носителя

Клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что новый штамм коронавируса "ниндзя" не несёт серьёзной опасности для людей, потому что не стремиться убить своего носителя.

"Мы не раз говорили, что любой вирус мутирует. Коронавирус мутировал очень сильно. У него есть такое свойство: он подбирает ключ к организму так, чтобы размножаться в организме, но не убивать человека. Его задача, как и наша, выжить, поэтому мы должны подружиться, должен быть симбиоз", — заявил Кондрахин в беседе с Радио 1.

По его словам, у переболевших или привитых людей выработался иммунитет к коронавирусу, поэтому он уже не может наносить такой серьёзный ущерб, как раньше. Теперь цель COVID-19 — выжить в человеческой популяции. Вирус будет пытаться как можно дольше жить в человеке и приносить ему как можно меньше вреда, отметил фармаколог.

Штамм "кентавр" — последняя разновидность коронавируса — не проникает дальше лёгких, поэтому также не представляет большой опасности для человечества, добавил эксперт.