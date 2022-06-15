Чумаков о ношении масок на ПМЭФ: "Перестраховка, но она оправдана"

Осенью вполне вероятна новая вспышка "омикрона", а точнее, его субварианта — штамма BA.4, поэтому главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Пётр Чумаков считает оправданным ношение масок участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, что это в большей степени перестраховка, но она оправдана, потому что у нас сейчас более или менее благополучная обстановка с ковидом", — приводит его слова Телеканал "360".

Отмечается, что на форум съехались представители 90 стран, а скопление большого количества людей может поспособствовать распространению новой волны инфекции.

"Такие форумы, когда приезжает много людей из-за границы, как раз могут быть спусковым механизмом для начала новой волны", — заключил он.

По словам вирусолога, на данный момент самым надёжным способом от заражения коронавирусом по-прежнему является вакцинация.