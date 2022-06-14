Иммунолог Крючков: осенью нужно ждать новую волну COVID-19

По мнению иммунолога Николая Крючкова, осенью вполне вероятна новая волна "омикрона", а точнее, его субварианта — штамма BA.4.

Такой прогноз, по словам специалиста, можно объяснить социальной динамикой, когда на лето горожане покидают свою дома. Помимо этого, распространение коронавируса сдерживают активное солнце и высокая температура.

"Что касается новой волны, то летом ее не будет. Но осенью это вполне возможно… Все вернутся в свои города, закончатся каникулы, отпуска, дневная температура и уровень инсоляции снизятся, в транспорте нагрузка дополнительная будет. Это все сыграет роль", — сказал Крючков в беседе с изданием "Москва 24".

Помимо этого иммунолог не исключил дальнейшего мутирования коронавируса и появления ещё более патогенной мутации, которая может спровоцировать серьёзную волну осенью.

В связи с этим эксперт посоветовал всем вакцинироваться или ревакцинироваться, особенно пожилым гражданам, а также лицам, имеющим хронические заболевания.

Крючков напомнил, что проблема коронавируса пока никуда не делась, и не нужно путать благоприятный период, который наблюдается сейчас, с полным завершением пандемии.