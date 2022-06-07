Врач Хухрев предупредил об обострении сердечно-сосудистых заболеваний в жару

Врач-терапевт Алексей Хухрев сообщил, что при повышении температуры воздуха у людей обостряются сердечно-сосудистые и кожные заболевания.

"Возникает больше тепла, и организм пытается себя охладить. Как правило, он это делает двумя путями: за счёт потоотделения и того, что включает сердце на повышенный оборот", — объяснил специалист.

Он предупредил, что во время жары увеличивается риск возникновения инфарктов и инсультов. Также эксперт указал на угрозу обострения кожаных заболеваний. По данным врача, из-за солнечного света может появиться дерматоз.

Вместе с этим Хухрев порекомендовал не забывать об употреблении воды. Особенно важно пить достаточно жидкости людям, которые страдают из-за болезней почек, добавил эксперт.

"Если человек теряет жидкость, то давление в почечных артериях упадёт. И почки ещё хуже будут фильтровать", — отметил специалист, слова которого приводит Москва 24.