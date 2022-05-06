Медики: комары могут быть переносчиками лихорадки и малярии

Медицинские специалисты Людмила Ганушкина и Владимир Болибок рассказали об опасности укусов комаров. Как отметили эксперты, в результате атаки насекомых могут возникнуть аллергическая реакция и заражение инфекцией.

"В организм человека вводится чужеродный белок, когда комар кусает, и тогда может возникнуть аллергия, особенно у детей", — предупредила Ганушкина, передаёт Радио 1.

Во время жары комары могут оказаться переносчиками лихорадки и малярии, подчеркнула специалист. Она добавила, что людям, у которых есть аллергия на укусы, необходимо употреблять антигистаминные препараты.

Болибок заявил, что самые опасные для людей комары живут в субтропическом климате.

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