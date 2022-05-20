Оспа обезьян, как и обычная оспа, также может оставлять шрамы на теле, однако она редко убивает. Количество людей, которые заразились и умерли, колеблется в среднем от 1 до 10 процентов для разных штаммов.
Это сходно с летальностью по коронавирусу, и, казалось бы, оснований для паники нет. Однако есть и одно важное отличие, которое заставляет насторожиться. Об этом рассказала молекулярный биолог Ирина Якутенко.
Специалист заметила, что ковид подхватить очень легко, а вот оспа обезьян довольно плохо передаётся от человека к человеку. Для этого нужен очень длительный контакт. По крайней мере, так было до недавнего времени, пояснила эксперт.
Но в этой вспышке случаи распространения происходят несколько необычно, то есть так, что можно подозревать вероятность приобретения вирусом нового пути распространения, добавила биолог.
"Мы наблюдаем, что люди, у которых выявляются симптомы оспы обезьян, не связаны другу с другом, то есть они не знакомы. Это не передача по одной цепочке, и плюс у них нет историй путешествия в те страны, в которых до этого были выявлены заражённые", — рассказала Якутенко.
А это всегда плохо. Когда это произошло с ковидом, то стало ясно, что наметилась пандемия, заключила учёный.
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