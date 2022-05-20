Баширов: в связи с оспой обезьян вспоминаются биолаборатории США на Украине

По миру стремительно распространяется новая инфекция — оспа обезьян. Сообщается, что случаи болезни на данный момент уже зафиксированы, как минимум, в 10 странах на разных континентах, в том числе в США, Австралии, Канаде, Испании, Португалии и Германии. Для обсуждения вспышки оспы ВОЗ созывает чрезвычайную встречу.

Само заболевание встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус передается от животных к человеку.

Как же болезнь могла попасть в Европу? Такой вопрос задал политолог Марат Баширов. Он напомнил, что раньше оспа была страшным бичом для России и от неё долгое время ставили обязательные прививки всем гражданам. Сейчас же это дело добровольное.

Однако задуматься есть над чем, возможно, есть связь между вспышкой заболевания и секретными разработками США, считает аналитик.

"Почему-то вспоминаются биолаборатории США на Украине и украинцы, которые сейчас наводнили Европу", — заключил эксперт.