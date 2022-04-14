Психотерапевт Файнзильберг: "Весеннее обострение" — доказанная реальность

Часто бытует мнение, что эмоционально неуравновешенных людей "накрывает" так называемым "весенним обострением" психики. Весной человеческие психика и правда находится в опасности, уверен доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Одной из главных причин "весеннего обострения" является авитаминоз, передаёт слова эксперта портал "Радио 1". К тому же россияне вынуждены переносить мрачную зиму, когда крайне редко выглядывает Солнце. Это приводит к дефициту витамина D, что подтверждается простейшими анализами.

Именно авитаминоз меняет ощущения и поведение человека. Он становится более раздражительным, взвинченным и несдержанным, отметил Файнзильберг. На любое внешнее раздражение происходит стрессовая реакция. Незначительное происшествие, ранее оставшееся незамеченным, весной заставляет бурно реагировать.

Выдуманной, по мнению психотерапевта, является осенняя хандра, которую изобрели поэты и лирики. Никаких медицинских показаний к этому нет, просто в увядании природы люди видят тоску и печаль. Хотя короткие и тёмные осенние дни все же могут вызвать негативные эмоции.