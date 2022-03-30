Психолог объяснила, почему весной на улицах появляются голые люди

С наступлением весны в соцсетях стали появляться ролики, на которых можно увидеть голых людей на улицах российских городов. Желание снять с себя одежду может быть связано с весенним обострением. Как правило, раздеваются до гола страдающие шизофренией и находящиеся в остром состоянии психоза. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.

Эксперт пояснила в интервью Москве 24, что осознанности в их действиях зачастую нет, а сами они не могут понять, почему сняли одежду и побежали, не отдают себе в этом отчёт. Кроме того, при шизофрении человек часто повинуется голосам.

По словам специалиста, странное поведение активизируется осенью и весной из-за перепадов давления. Происходит смена температурного режима и атмосферного давления. А человек с психическими заболеваниями болезненно подстраивается к новым условиям окружающей среды, что и выливается в острые стадии и формы, заметила собеседник издания.

Она добавила, что психиатры часто вынуждены повышать пациентам дозу препаратов, чтобы купировать острые стадии. Но появление на улице голых людей возможно и летом, хотя этому обычно сопутствуют дополнительные факторы, такие как повышенный стресс.

На здорового человека погода не в силах повлиять так, чтобы заставить его раздеться, заключила психолог.