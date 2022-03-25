Употребление горячего чая может привести к раку пищевода, заявила врач Королёва

Употребление горячего чая может привести к развитию рака пищевода. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

По её словам, горячий напиток обжигает слизистую полости рта. Чтобы избежать чувства дискомфорта, многие люди быстро проглатывают жидкость, тем самым ежедневно травмируя свой пищевод. Как подчеркнула врач, впоследствии все эти факторы могут спровоцировать появление онкологии.

"Полная регенерация невозможна при частых ожогах слизистой пищевода. Употребление горячих напитков и еды может привести к атрофии слизистой, нарушению кровообращения, запуску онкопроблем", — сказала Королёва в интервью Москве 24.

Она добавила, что даже специалисты ВОЗ рекомендуют отказаться от слишком горячих напитков и пищи для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Медик порекомендовала пить чай, когда он остывает до температуры, которая не превышает 38 градусов.