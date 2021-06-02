Больше жидкости – хорошей и разной: что и когда нужно пить

Для поддержания достаточного уровня воды в организме мужчина должен пить не менее 2900 мл жидкости в день, а женщина — не менее 2200 мл.

Когда, что именно и в каких количествах пить — ведущему программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

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Батл: чай против кофе

Несправедливо забытое какао: почему пора его возвращать на стол

— Давайте начнём с занятий спортом. Во время фитнеса, велопрогулки или иных активностей что полезнее всего пить?

— Во время занятий спортом самое главное пить простую воду. Не чай, не кофе, потому что все эти жидкости обладают достаточно сложным стимулирующим действием на сердечно-сосудистую систему, на желудочно-кишечный тракт, а в данном случае мы хотим добиться ответной адаптационной реакции организма именно на физическую нагрузку.

Я не рекомендую пить жидкость за 40 минут до занятий спортом и 40 минут после.

В процессе физической нагрузки пищеварительный тракт должен быть в покое. В противном случае мы создаем избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, раздражаем Nervus Vagus и провоцируем разнообразные заболевания.

Поэтому старое правило наших советских олимпийских чемпионов — во время тренировок полоскать рот и сплевывать либо пить один глоток — по-прежнему остается актуальным.

Это касается любых напитков, в первую очередь воды.

Чай и кофе пусть будут для вас напитком удовольствия, напитком, который вас в горячем виде согреет, а в холодном виде позволит сохранить терморегуляцию в жаркий день.

Чай и кофе прекрасно комбинируются со льдом, поскольку лед, как вода, только уменьшит концентрацию полезных веществ в растворе, но изменит температуру поступления в организм, усиливая действие тех или иных веществ в зависимости от сезона и необходимости терморегуляции.

Пусть чай и кофе будут на вашем столе в сочетании с разнообразными пряностями, которые усиливают их положительные действия. И по восточной традиции финики нивелируют отрицательное действие кофе, поэтому кофе прекрасно сочетается с финиками.

Сохраняем водный баланс

— Что лучше пить в бане?

— В бане повышена терморегуляция, поэтому во время пребывания в бане можно и нужно пить много теплых и горячих жидкостей, которые обладают потогонным эффектом, расширяя поры, усиливая гипергидроз и тем самым повышая отдачу жидкости организмом в целом.

Поэтому фитосборы для бани и составляются из тех трав, которые обладают максимальным действием на восстановление циркуляции крови, потоотделение и очищение от шлаков.

Традиционно используется липовый цвет, чабрец, мята, душица и многие другие. Фитосборов очень много.

Полезные свойства трав усиливает мед, поэтому чаи на основе разнообразных фитосборов в сочетании с медом, конечно, будут потенцировать полезные действия тепловых процедур бани, сауны и усиливать положительное влияние на общее состояние здоровья.

— А если это восточный хамам, там кофе?

— Кофе после хамама через час.

Утром или вечером: когда пить чай, а когда — кофе?

— И чай, и кофе — это напитки, содержащие кофеин, независимо от сорта и цвета, черный или зеленый, поэтому традиционно на ночь чай и кофе не пьют, если только ваша работа не сменная и не требует максимальной концентрации в вечерне-ночное время.

После шести часов вечера, считается, чай и кофе не очень хорошо пить, поскольку они могут оказать стимулирующее действие на нашу центральную вегетативную нервную систему и провоцировать нарушение сна, нарушение сердечного ритма и многие другие моменты.

Чай и кофе исконно утренние напитки.

Какао — напиток утренний или дневной.

Вечером лучше употреблять фиточаи с противотревожным действием.

Это фиточаи из мелиссы, шишек хмеля, мяты, ромашки и многих других лекарственных трав, которые обладают снижающим, тормозящим действием на нервную систему, снимают стресс от прошедшего дня и восстанавливают сон.

Уникальным действием в этом отношении обладает зверобой. Если вы заварите фиточай из зверобоя и на ночь выпьете его вместо традиционных напитков, то обеспечите себе прекрасный сон, снижение общего тревожного фона и избавление от многих проявлений пограничных невротических расстройств.

— А насколько рабочие советы с утра все-таки воду пить, а потом уже переходить к другим напиткам?

— Конечно, вода — это уникальное вещество, которое смывает слизь, желчь, другие биологические константы, накопившиеся в желудочно-кишечном тракте за ночь, изменяет качество слюны, восстанавливает перистальтику и готовит желудочно-кишечный тракт к приему пищи.

Поэтому полстакана воды за 20-40 минут до приема пищи — это великолепный совет, который желательно соблюдать.

Вода может быть разной по температуре и по своему качеству.

О минералке

Есть воды лечебные с высоким индексом минерализации, лечебно-столовые со средним индексом минерализации и столовые, индекс минерализации которых соответствует нормам ежедневного употребления.

Поэтому лечебные воды употребляются в зависимости от исходного состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний.

Они всегда употребляются курсом, но никогда не больше двух месяцев, поскольку все ионы, которые находятся в воде, легко переходят в органы и ткани по градиенту концентрации, длительное употребление может вызвать передозировку тех или иных микроэлементов, что тоже не очень хорошо для организма.

Поэтому с лечебной минеральной водой следует обращаться осторожно, слушать указания доктора по количеству, по качеству или типу скважины, из которой добывается это вода, и пить ее не постоянно, а курсами.