Батл: чай против кофе

Наверное, борьба между любителями кофе и чая будет идти вечно. Причём в противостояние "втянуты" целые нации: "чаёвничают" русские и англичане, "кофеманят" турки и французы…

Но что же лучше, полезнее?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

— Спор о том, что полезнее — чай или кофе, тянется издавна.

Еще в XVIII веке король Густав III велел поить двух заключенных — одного чаем, другого кофе. Короля свергли, а заключенные так и продолжали жить в тюрьме, получать чай и кофе на зависть всем окружающим и отличаться крепким, по сравнению с сокамерниками, состоянием здоровья.

Этот опыт говорит о том, что даже в трудной ситуации чай и кофе являются, скорее, помощью, но никак не вредят здоровью.

Любителям чая и кофе не стоит пить их литрами

Чай и кофе — это жидкости сложного состава, которые, как и любые фитопрепараты, в малых и адекватных дозах — лекарство и профилактика, а в больших — яд.

Поэтому вред или польза чая и кофе во многом зависят от количества употребляемого напитка.

Польза чая и кофе для здоровья

Кофе препятствует развитию болезни Паркинсона, так называемых дрожательных расстройств.

Чай препятствует развитию болезни Альцгеймера, возрастных серьезных проблем с памятью, которые нарушают социализацию человека и резко снижают качество жизни.

И чай, и кофе являются прекрасными желчегонными, мочегонными, слабыми антибактериальными, слабыми противовирусными веществами.

Оба напитка — чай в большей степени, кофе в меньшей — содержат вещества, которые блокируют развитие онкогенных клеток и мутаций клеток, которые приводят к перерождению в опухоли.

Поэтому считается, что дозированное употребление чая и кофе является хорошей профилактикой онкологических заболеваний.

Общеизвестно, что молотый кофе противостоит развитию алкогольного цирроза печени и нивелирует некоторые отрицательные действия алкоголя.

В чем вред чая и кофе?

И чай, и кофе, в первую очередь — жидкости, богатые танинами, приводят к обезвоживанию организма.

Очень большие дозы чая и кофе препятствуют всасыванию железа в желудочно-кишечном тракте, проникая с плацентой в организм новорожденного — если беременная женщина употребляет слишком много чая или кофе, могут уменьшать количество всасываемого железа и, соответственно, провоцировать латентный железодефицит.

Чай и кофе за счет определенного количества кофеина — чашка молотого кофе 100 миллилитров содержит 80 миллиграмм кофеина — может провоцировать ускорение сердечного ритма у людей, чувствительных к кофеину.

Примерно те же эффекты у чашки зеленого или черного чая.

Зеленый чай, по сравнению с черным, более активен, более мочегонный, желчегонный, стимулирует перистальтику кишечника.

Черный кофе — сильное желчегонное, поэтому многие говорят о том, что после утренней чашки кофе есть позыв опорожниться, и это нормальное, естественное физиологическое действие кофеина и эссенциальных фосфолипидов кофе на стимуляцию желудочно-кишечного тракта.

Поэтому пить чай или кофе, конечно, выбор каждого человека.

У каждого из нас есть индивидуальная генетическая чувствительность к танинам или кофеину, который содержится именно в комбинации с кофейными маслами, эфирными маслами, дубильными веществами и фосфолипидами кофейных зерен.

Нельзя сравнивать эти два напитка, их объединяет одно — это жидкости, которые издавна используются как для удовольствия, так и в медицинских целях.

Применение чая и кофе в лечебных целях

Крепким раствором чая промывают раны и ожоги.

Примочки из зеленого чая снимают зуд, полезны при диатезе у маленьких детей, при нейродермитах и мокнущей стадии экземы.

Зеленый и черный чай, черный крепкий кофе применяют при диарее любого генеза как вяжущее средство.

Кофе и его вытяжки, как и вытяжки из чая, обладают уникальным омолаживающим действием, стимулируя развитие нужного нам типа коллагена, замедляя развитие келоида.

Кофеин — прекрасной липолитик, он ускоряет кровообращение, способствует образованию новых нормальных сосудов. Поэтому и скрабы, и липолитические средства, содержащие кофеин до 5%, с успехом помогают нам хорошо выглядеть.

Поэтому чай и кофе в дозированных количествах — это хорошо.

Как не надо пить чай и кофе

Комбинации чая и кофе с молоком

Англичане льют чай в молоко. Мы тоже часто используем кофейные напитки, которые называются кофе с молоком, латте.

Введение молочных продуктов резко повышает калорийность напитка.

Если черный чай и кофе — это ноль килокалорий и биологическое действие обусловлено только действием тех компонентов, которые переходят в раствор из листьев чая, ферментированных или не ферментированных, или зерен кофе определенной обжарки, то подвох кроется в том, что, добавляя в чашечку с кофе сахар, молоко, мед, сироп или сливки, мы получаем высококалорийный продукт, калорийность которого равна тарелке супа или небольшому бутерброду.

А это достаточно много, нам в день-то надо, если мы снижаем вес, всего восемьсот, поэтому и кофейные диеты основаны на том, что кофе, с одной стороны, притупляет чувство голода и жажды, с другой стороны, обладает легким мочегонным, желчегонным действием.

Если мы посмотрим на стимулирующее действие на центральную нервную систему, то кофе повышает нашу концентрацию и временно снимает усталость и тем самым может на каком-то этапе помогать нам бороться с чувством голода, жажды, то есть является хорошим адаптогеном.

Но длительное употребление, только монодиета на основе чая или кофе, вредно, потому что дубильное действие танинов на желудочно-кишечный тракт приводит в конечном итоге к его раздражению и обострению разнообразных заболеваний желудочно-кишечного тракта, провокации мочекаменной болезни и многих других ситуаций.