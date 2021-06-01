Несправедливо забытое какао: почему пора его возвращать на стол

Пока любители чая и кофе спорят о том, какой из этих напитков приносит больше вреда, а какой просто вкуснее, небольшая группа любителей ещё одного фитонапитка — какао — скромно улыбается в сторонке. В спор не вступают, но точно знают, что какао — это не только вкусно, но и полезно.
Почему про какао и другие фитонапитки мало говорят? Они менее полезны, чем чай и кофе?
Об этом в эфире программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.
Читайте начало интервью:
— Вопрос в культуре и традициях. Если в моем детстве чашка какао на завтрак была более распространена среди моих сверстников и это считалось лакомством, то сейчас вместо натурального какао в основном пришли какаосодержащие или какаоподобные напитки, которые, конечно, лишены полезных свойств какао-бобов, полезных свойств натурального шоколада родом из тропических островов Доминиканы, Кубы, Южной Америки и многих других.
К сожалению, эти напитки в большей степени становятся деликатесом или экзотикой.
Жаль, я бы вводила их в рацион питания и как лечебный продукт, и как профилактический, поскольку какао-масла являются прекрасной профилактикой напряжения голосовых связок и смягчают их, восстанавливая наш голос при длительных голосовых нагрузках.
Какао необходимо для пациентов с хроническими заболеваниями легких, при бронхиальной астме, хронических бронхитах и восстановлении после COVID.
Мы помним, что какао — это напиток калорийный, поэтому чашка какао на завтрак — это профилактика и лечение, но не пьем его с утра до вечера, иначе будет прибавка веса.
Все хорошо в меру.
Если мы говорим о фиточаях, то стоит помнить:
Поэтому будем внимательны к тем травам, которые мы вводим в свой рацион питания, строго следуем и правилам заварки фитосырья.
Все условия заварки очень важны для того, чтобы сохранить полезные свойства разнообразных веществ, переводя их в раствор, но ни в коем случае не разрушить эти хрупкие соединения перегреванием или длительным хранением.
Это легко окисляющийся продукт, легко прокисающий.
Это прекрасная пища для размножения микроорганизмов. Вспомним, какую живописную плесень мы наблюдали в найденной кружке в шкафу на работе, которая была забыта неряшливыми коллегами несколько недель назад.
— А как же тогда быть со второй заваркой?
— Я говорю о длительном хранении чая, когда мы забываем заварку в чайнике и думаем, выпить ли ее на следующий день, выливать-то жалко, а, может быть, она еще хороша, вот какая коричневая или зеленая.
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