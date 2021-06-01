EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Несправедливо забытое какао: почему пора его возвращать на стол

Здоровье

Пока любители чая и кофе спорят о том, какой из этих напитков приносит больше вреда, а какой просто вкуснее, небольшая группа любителей ещё одного фитонапитка — какао — скромно улыбается в сторонке. В спор не вступают, но точно знают, что какао — это не только вкусно, но и полезно.

Несправедливо забытое какао: почему пора его возвращать на стол

Почему про какао и другие фитонапитки мало говорят? Они менее полезны, чем чай и кофе?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Читайте начало интервью:

Батл: чай против кофе

— Вопрос в культуре и традициях. Если в моем детстве чашка какао на завтрак была более распространена среди моих сверстников и это считалось лакомством, то сейчас вместо натурального какао в основном пришли какаосодержащие или какаоподобные напитки, которые, конечно, лишены полезных свойств какао-бобов, полезных свойств натурального шоколада родом из тропических островов Доминиканы, Кубы, Южной Америки и многих других.

К сожалению, эти напитки в большей степени становятся деликатесом или экзотикой.

Жаль, я бы вводила их в рацион питания и как лечебный продукт, и как профилактический, поскольку какао-масла являются прекрасной профилактикой напряжения голосовых связок и смягчают их, восстанавливая наш голос при длительных голосовых нагрузках.

  • Особенно актуально это для ораторов, педагогов.
  • Какао уважают наши певцы, потому что оно увлажняет и смягчает голосовые связки, сохраняя голос.

Что лечить помогает какао?

Какао необходимо для пациентов с хроническими заболеваниями легких, при бронхиальной астме, хронических бронхитах и восстановлении после COVID.

Когда лучше пить какао

Мы помним, что какао — это напиток калорийный, поэтому чашка какао на завтрак — это профилактика и лечение, но не пьем его с утра до вечера, иначе будет прибавка веса.

Все хорошо в меру.

Фиточаи

фиточай
 

Если мы говорим о фиточаях, то стоит помнить:

  • каждое растение имеет свои определенные показания;
  • многие растения имеют накопительный эффект, и тот же шиповник нельзя пить бесконечно долго — получим отравление.

Поэтому будем внимательны к тем травам, которые мы вводим в свой рацион питания, строго следуем и правилам заварки фитосырья.

  • Какое-то фитосырье требует заварки при температуре не выше 80º, какое-то требует нагревания, какое-то, особенно это касается коры и кореньев, требует длительного нагревания на медленном огне или слабого кипячения.

Все условия заварки очень важны для того, чтобы сохранить полезные свойства разнообразных веществ, переводя их в раствор, но ни в коем случае не разрушить эти хрупкие соединения перегреванием или длительным хранением.

Как не получить проблемы с кишечником

  • Чай нельзя хранить больше суток.

Это легко окисляющийся продукт, легко прокисающий.

Это прекрасная пища для размножения микроорганизмов. Вспомним, какую живописную плесень мы наблюдали в найденной кружке в шкафу на работе, которая была забыта неряшливыми коллегами несколько недель назад.

  • Поэтому, конечно, и чай, и кофе, и какао пьем свежими.

— А как же тогда быть со второй заваркой?

— Я говорю о длительном хранении чая, когда мы забываем заварку в чайнике и думаем, выпить ли ее на следующий день, выливать-то жалко, а, может быть, она еще хороша, вот какая коричневая или зеленая.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы чай кофе какао фитонапитки анна гончарова
Новости
Эксперт назвал опасность подпольных цехов по производству оружия
Плюс на плюс: стоит ли Путину ехать на переговоры по климату
Кейт Миддлтон пытается примирить принцев-братьев
Собчак озвучила размер доходов Кадырова и заранее извинилась
Мэр Перми Дёмкин по документам оказался женщиной
Netflix назвал бандеровцев "украинскими нацистскими коллаборантами"
Бегущие из школ: почему в России не хватает учителей
К 2024 году в каждой российской школе появятся театры и спортклубы
Лукашенко показал Путину секретные материалы спецслужб
Онищенко назвал три компании, продукцию которых стоит запретить в РФ
Последние материалы
Netflix назвал бандеровцев "украинскими нацистскими коллаборантами"
Бегущие из школ: почему в России не хватает учителей
К 2024 году в каждой российской школе появятся театры и спортклубы
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Несправедливо забытое какао: почему пора его возвращать на стол
Лукашенко показал Путину секретные материалы спецслужб
Онищенко назвал три компании, продукцию которых стоит запретить в РФ
Как лечить невроз молоком и другими народными средствами
Кто приказал флоту США нарушить границы России
Брежневу и Меладзе осудили за корпоратив в Минске под началом сына Лукашенко
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Бывший СССР
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Соломон Соловьев Знак зодиака 1 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко Любовь Степушова Василий Амирджанов Идеологические перформансы предпочли школьным туалетам Василий Амирджанов
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Политика. Новости и аналитика
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников