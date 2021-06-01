Несправедливо забытое какао: почему пора его возвращать на стол

Пока любители чая и кофе спорят о том, какой из этих напитков приносит больше вреда, а какой просто вкуснее, небольшая группа любителей ещё одного фитонапитка — какао — скромно улыбается в сторонке. В спор не вступают, но точно знают, что какао — это не только вкусно, но и полезно.

Почему про какао и другие фитонапитки мало говорят? Они менее полезны, чем чай и кофе?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

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— Вопрос в культуре и традициях. Если в моем детстве чашка какао на завтрак была более распространена среди моих сверстников и это считалось лакомством, то сейчас вместо натурального какао в основном пришли какаосодержащие или какаоподобные напитки, которые, конечно, лишены полезных свойств какао-бобов, полезных свойств натурального шоколада родом из тропических островов Доминиканы, Кубы, Южной Америки и многих других.

К сожалению, эти напитки в большей степени становятся деликатесом или экзотикой.

Жаль, я бы вводила их в рацион питания и как лечебный продукт, и как профилактический, поскольку какао-масла являются прекрасной профилактикой напряжения голосовых связок и смягчают их, восстанавливая наш голос при длительных голосовых нагрузках.

Особенно актуально это для ораторов, педагогов.

Какао уважают наши певцы, потому что оно увлажняет и смягчает голосовые связки, сохраняя голос.

Что лечить помогает какао?

Какао необходимо для пациентов с хроническими заболеваниями легких, при бронхиальной астме, хронических бронхитах и восстановлении после COVID.

Когда лучше пить какао

Мы помним, что какао — это напиток калорийный, поэтому чашка какао на завтрак — это профилактика и лечение, но не пьем его с утра до вечера, иначе будет прибавка веса.

Все хорошо в меру.

Фиточаи

Если мы говорим о фиточаях, то стоит помнить:

каждое растение имеет свои определенные показания;

многие растения имеют накопительный эффект, и тот же шиповник нельзя пить бесконечно долго — получим отравление.

Поэтому будем внимательны к тем травам, которые мы вводим в свой рацион питания, строго следуем и правилам заварки фитосырья.

Какое-то фитосырье требует заварки при температуре не выше 80º, какое-то требует нагревания, какое-то, особенно это касается коры и кореньев, требует длительного нагревания на медленном огне или слабого кипячения.

Все условия заварки очень важны для того, чтобы сохранить полезные свойства разнообразных веществ, переводя их в раствор, но ни в коем случае не разрушить эти хрупкие соединения перегреванием или длительным хранением.

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Чай нельзя хранить больше суток.

Это легко окисляющийся продукт, легко прокисающий.

Это прекрасная пища для размножения микроорганизмов. Вспомним, какую живописную плесень мы наблюдали в найденной кружке в шкафу на работе, которая была забыта неряшливыми коллегами несколько недель назад.

Поэтому, конечно, и чай, и кофе, и какао пьем свежими.

— А как же тогда быть со второй заваркой?

— Я говорю о длительном хранении чая, когда мы забываем заварку в чайнике и думаем, выпить ли ее на следующий день, выливать-то жалко, а, может быть, она еще хороша, вот какая коричневая или зеленая.