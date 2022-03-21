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Автор Светлана Нерадовская

Стоматолог рассказал, из-за чего возникает неприятный запах изо рта

Здоровье

Причинами неприятного запаха изо рта могут быть проблемы с дёснами и слизистой, кариес, заболевания ЖКТ — гастрит, опухоли с локализацией в пищеводе или желудке, курение. В таких случаях изо рта может ощущаться неприятный запах даже после того, как человек только почистил зубы, отметил главный внештатный стоматолог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Золотницкий.

Стоматолог рассказал, из-за чего возникает неприятный запах изо рта

"Галитоз — неприятный запах изо рта — может появиться даже после чистки зубов. Факторами могут быть заболевания десен и слизистой оболочки, кариес и его осложнения, ксеростомия. Зловоние может возникать при ношении брекетов, зубных пластин, протезов, под которыми скапливаются остатки пищи. Любое инородное тело во рту требует дополнительного очищения", — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам врача, неприятный запах во рту может быть вызван не только заболеваниями десён и кариесом, но и более серьёзными внутренними заболеваниями:

  • язвой желудка;
  • гастритом с повышенной кислотностью;
  • язвой двенадцатиперстной кишки;
  • злокачественными образованиями в пищеводе и желудке;
  • сбоями в работе кардиального сфинктера или дивертикулы пищевода.

"Зубы нужно чистить 3 раза в день, желательно после каждого приема пищи", — напомнил врач.

Золотницкий также рассказал о необходимости использования других средств для гигиены полости рта — зубной нити, ирригатора и ёршиков для зубов.

Щётку, по словам стоматолога, желательно выбирать мягкую, а зубы чистить круговыми движениями. При этом стоимость и вид пасты не имеет особого значения, считает врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Неприятный запах изо рта - галитоз. Причины неприятного запаха изо рта утром. Лечение и как убрать
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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