Стоматолог рассказал, из-за чего возникает неприятный запах изо рта

Причинами неприятного запаха изо рта могут быть проблемы с дёснами и слизистой, кариес, заболевания ЖКТ — гастрит, опухоли с локализацией в пищеводе или желудке, курение. В таких случаях изо рта может ощущаться неприятный запах даже после того, как человек только почистил зубы, отметил главный внештатный стоматолог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Золотницкий.

"Галитоз — неприятный запах изо рта — может появиться даже после чистки зубов. Факторами могут быть заболевания десен и слизистой оболочки, кариес и его осложнения, ксеростомия. Зловоние может возникать при ношении брекетов, зубных пластин, протезов, под которыми скапливаются остатки пищи. Любое инородное тело во рту требует дополнительного очищения", — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам врача, неприятный запах во рту может быть вызван не только заболеваниями десён и кариесом, но и более серьёзными внутренними заболеваниями:

язвой желудка;

гастритом с повышенной кислотностью;

язвой двенадцатиперстной кишки;

злокачественными образованиями в пищеводе и желудке;

сбоями в работе кардиального сфинктера или дивертикулы пищевода.

"Зубы нужно чистить 3 раза в день, желательно после каждого приема пищи", — напомнил врач.

Золотницкий также рассказал о необходимости использования других средств для гигиены полости рта — зубной нити, ирригатора и ёршиков для зубов.

Щётку, по словам стоматолога, желательно выбирать мягкую, а зубы чистить круговыми движениями. При этом стоимость и вид пасты не имеет особого значения, считает врач.

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