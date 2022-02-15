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Автор Николай Ткаченко

Доктор Берг раскрыл способы избавления от неприятного запаха изо рта

Здоровье

Неприятный запах во рту могут вызывать продукты с соединениями серы, вредные бактерии и нарушения в работе пищеварения. Метод борьбы с запахом будет зависеть от его причины. О том, как устранить плохой запах изо рта, рассказал американский диетолог Эрик Берг.

Доктор Берг раскрыл способы избавления от неприятного запаха изо рта

Специалист объяснил на своём YouTube-канале, что запах вызывают чеснок и лук, так как в этих продуктах содержится сера. Запах чеснока нейтрализуют мята и петрушка, заметил он.

Сахар это еда для вредных бактерий, дрожжей и кандиды, которые выделяют плохо пахнущий газ. Чтобы избавиться от них, нужно отказаться от употребления сахара, пояснил доктор.

Он добавил, что плохой запах может возникать из-за проблем с пищеварительной системой. Если в желудке низкая кислотность, то пища будет перевариваться не полностью. Для устранения проблемы диетолог советует принимать яблочный уксус.

Если живот вздувается после употребления овощей, богатых клетчаткой, то есть вероятность того, что тонкий кишечник заселили вредные бактерии. Для борьбы с ними нужно отказаться от растительных продуктов и перейти на карнивор диету, заметил специалист.

Хорошим средством от неприятного запаха может быть зеленый чай. Зубная паста с гвоздикой и кардамоном действует как антибиотик, который не убивает полезные бактерии, но устраняет вредные, пояснил автор канала.

Но зубную пасту с фтором и ополаскиватели со спиртом применять не рекомендуется, так как они убивают и вредные, и полезные бактерии. И после их использования неприятный запах исчезает на какое-то время, но потом он возвращается снова, — заключил доктор Берг.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как устранить неприятный запах изо рта
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы диета
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