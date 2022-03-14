Нового подъёма заболеваемости коронавирусной инфекции можно ожидать в РФ, считает врач-инфекционист Андрей Поздняков.
По его мнению, наблюдаемое в настоящее время снижение показателей заболеваемости COVID-19 и числа госпитализаций заразившихся не означает окончания пандемии.
"Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту. Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнет расти", — цитирует врача РИА Новости.
Поздняков допустил возможность локальных вспышек COVID-19 в РФ в местах "скопления людей". По мнению инфекциониста, преобладающим штаммом коронавируса в стране останется "омикрон" и его варианты. Большинство заразившихся будут переносить заболевание в лёгкой форме.
"Из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи, часть, пусть и меньшая, могут заболеть достаточно тяжело", — добавил Поздняков.
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