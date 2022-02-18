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Автор Елена Былкина

Кардиолог объяснила, чем точно нельзя лечить "омикрон"

Здоровье

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич перечислила опасные методы лечения штамма COVID-19 "омикрон".

Кардиолог объяснила, чем точно нельзя лечить "омикрон"

Медик предостерегла людей от неправильного лечения коронавирусной инфекции.

"Что точно не надо делать при омикроне. Принимать антибиотики. Считаю, что противовирусные препараты не нужны, так как они просто не работают (Арбидол, Аминсин, Ингаверин). Препарат, который эффективен, он уже уже разработан, но его пока в России нет. Как только будет, я о нём обязательно расскажу", — сказала врач в своём Instagram-аккаунте.

Скептически отнеслась Кореневич к попыткам укрепить иммунитет с помощью витамина С, от которого, по словам медика, "только живот у всех болит".

Кардиолог категорически не рекомендует лечиться кроверазжижающими препаратами и гормонами без назначения врача.

"Антикоагулянты с гормонами должны назначаться только врачами и строго по показаниям. Не надо самостоятельно пить антикоагулянты и принимать гормональные препараты. Это очень опасно", — объяснила медик.

Подписчики задали Кореневич беспокоящие их вопросы.

"Стоить ли принимать антикоагулянт при показателе д димер 213 после перенесённого в легкой форме ковида?" — спросил один из фолловеров.

"Не надо", — ответила врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как лечить омикрон?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
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