Врач-кардиолог рассказала о вреде аспирина

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, чем может закончиться приём аспирина, который любят принимать в целях профилактики тромбозов.

Анна Кореневич часто отвечает на однотипный вопросы по поводу приёма аспирина. Люди почему-то уверены, что аспирин необходимо принимать, чтобы препятствовать образованию тромбов. Перенесённый коронавирус тоже наводит людей на мысль о пользе аспирина.

Медик не разделяет такую точку зрения. Кардиолог уверена, что аспирин без крайней необходимости принимать не нужно, так как это может закончиться

серьёзными кровотечениями и язвами в желудке.

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При этом медик признаёт, что определённой категории людей аспирин необходим. Показан этот препарат тем, у кого высок риск возникновения тромбозов, инфарктов и инсультов.

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Кореневич перечислила категории людей, которые нуждаются в приёме аспирина.

пациенты после инфаркта;

пациенты после ишемического инсульта;

пациенты с диабетом;

пациенты с облитерирующими заболеваниями периферических артерий.

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