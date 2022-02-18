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Автор Елена Былкина

Врач-кардиолог рассказала о вреде аспирина

Здоровье

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, чем может закончиться приём аспирина, который любят принимать в целях профилактики тромбозов.

Врач-кардиолог рассказала о вреде аспирина

Анна Кореневич часто отвечает на однотипный вопросы по поводу приёма аспирина. Люди почему-то уверены, что аспирин необходимо принимать, чтобы препятствовать образованию тромбов. Перенесённый коронавирус тоже наводит людей на мысль о пользе аспирина.

Медик не разделяет такую точку зрения. Кардиолог уверена, что аспирин без крайней необходимости принимать не нужно, так как это может закончиться
серьёзными кровотечениями и язвами в желудке.

При этом медик признаёт, что определённой категории людей аспирин необходим. Показан этот препарат тем, у кого высок риск возникновения тромбозов, инфарктов и инсультов.

Кореневич перечислила категории людей, которые нуждаются в приёме аспирина.

  • пациенты после инфаркта;
  • пациенты после ишемического инсульта;
  • пациенты с диабетом;
  • пациенты с облитерирующими заболеваниями периферических артерий.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Аспирин. Ацетилсалициловый кислота. Польза и вред. Вопросы к врачу.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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Врач-кардиолог рассказала о вреде аспирина
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