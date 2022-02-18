Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, чем может закончиться приём аспирина, который любят принимать в целях профилактики тромбозов.
Анна Кореневич часто отвечает на однотипный вопросы по поводу приёма аспирина. Люди почему-то уверены, что аспирин необходимо принимать, чтобы препятствовать образованию тромбов. Перенесённый коронавирус тоже наводит людей на мысль о пользе аспирина.
Медик не разделяет такую точку зрения. Кардиолог уверена, что аспирин без крайней необходимости принимать не нужно, так как это может закончиться
серьёзными кровотечениями и язвами в желудке.
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При этом медик признаёт, что определённой категории людей аспирин необходим. Показан этот препарат тем, у кого высок риск возникновения тромбозов, инфарктов и инсультов.
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Кореневич перечислила категории людей, которые нуждаются в приёме аспирина.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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