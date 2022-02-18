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Автор Елена Былкина

Малышева объяснила, являются ли дети распространителями COVID-19

Здоровье

Елена Малышева рассказала, кто кого заражает коронавирусом — дети взрослых или взрослые детей.

Малышева объяснила, являются ли дети распространителями COVID-19

Теледоктор заверила, что представители порастающего поколения от 0 до 17 лет не распространяют коронавирус и не выступают драйверами пандемии.

В качестве доказательств своих слав Малышева привела результаты исследования Швеции и Финляндии.

Финляндия закрыла школы и детские сады из-за локдауна в 2020 году, в то время как в Швеции учебные и дошкольные учреждения продолжили работать в привычном режиме.

"В закрытой Финляндии дети заражались коронавирусом в четыре раза чаще, чем в открытой Швеции", — написала Елена Васильевна в своём Instagram-аккаунте.

В исследовании выясняли, кто чаще всего становится источником инфекции — взрослый или ребёнок.

Малышева привела статистику риска заражения взрослых и детей.

  • 1,5% ребёнок — ребёнок;
  • 1,5% ребёнок — взрослый;
  • 7% взрослый — ребёнок;
  • 10% взрослый — взрослый.

Телеведущая отмечает, что риск того, что взрослый заразит ребёнка в четыре с половиной раза выше того, что ребёнок заразит взрослого.

"Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией детей (до 17 лет) составляет около 5%. Остальные 95% — это взрослые люди. То есть инфицированных взрослых почти в 20 раз больше среди взрослых, чем среди детей", — написала медик.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 елена малышева
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