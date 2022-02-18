Елена Малышева рассказала, кто кого заражает коронавирусом — дети взрослых или взрослые детей.
Теледоктор заверила, что представители порастающего поколения от 0 до 17 лет не распространяют коронавирус и не выступают драйверами пандемии.
В качестве доказательств своих слав Малышева привела результаты исследования Швеции и Финляндии.
Финляндия закрыла школы и детские сады из-за локдауна в 2020 году, в то время как в Швеции учебные и дошкольные учреждения продолжили работать в привычном режиме.
"В закрытой Финляндии дети заражались коронавирусом в четыре раза чаще, чем в открытой Швеции", — написала Елена Васильевна в своём Instagram-аккаунте.
В исследовании выясняли, кто чаще всего становится источником инфекции — взрослый или ребёнок.
Малышева привела статистику риска заражения взрослых и детей.
Телеведущая отмечает, что риск того, что взрослый заразит ребёнка в четыре с половиной раза выше того, что ребёнок заразит взрослого.
"Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией детей (до 17 лет) составляет около 5%. Остальные 95% — это взрослые люди. То есть инфицированных взрослых почти в 20 раз больше среди взрослых, чем среди детей", — написала медик.
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