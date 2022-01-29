Малышева объяснила, когда ребёнку с "омикроном" нужно вызывать врача

Елена Малышева подробно объяснила, в каких случаях нужно бить тревогу, если ребёнок болеет штаммом COVID-19 "омикрон".

Теледоктор отметила, что поводом для вызова врача является температура выше 38 градусов, которая длится более трёх дней и её не сбивают жаропонижающие.

Поводом для тревоги должен стать кашель и (или) частое дыхание — одышка.

"Если на третий-пятый день после нормализации вновь возник подъём температуры, вызывайте врача. Значит, присоединилась бактериальная инфекция и, возможно, нужны антибиотики", — написала медик в своём Instagram-аккаунте.

Елена Васильевна перечислила категории детей, которые наиболее уязвимы перед "омикроном".

Дети с иммунодефицитами.

Онкологические пациенты.

Дети с тяжёлыми аутоиммунными болезнями.

Дети с тяжёлыми хроническими болезнями.

Малышева призывает всех взрослых вакцинироваться от коронавируса, чтобы обезопасить детей.

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