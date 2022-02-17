Может ли ОРВИ протекать по "ковидному сценарию", объяснил врач Гончаров

ОРВИ очень схожа по своему течению с омикрон-штаммом COVID-19, но говорить о том, что она протекает по "ковидному сценарию" преждевременно. Такое мнение выразил врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров.

По его словам, пациенты, переболевшие коронавирусом, нередко чувствуют при ОРВИ симптомы, напоминающие COVID-19. Однако, отметил специалист, скорее всего, они сталкиваются с остаточными явлениями перенесённой коронавирусной инфекции, передаёт Общественная Служба Новостей.

"Это продолжение той болезни, которую человек перенёс, осложнения после неё. Фактически мы видим не проявление ОРВИ по ковидному сценарию, а осложнения от COVID-19", — сказал Гончаров.

Медик добавил, что ОРВИ — дополнительная нагрузка на организм, когда обостряются многие другие проблемы со здоровьем.

Эксперт также подчеркнул: в некоторых ситуациях можно спутать ОРВИ и омикрон-штамм. При появлении настораживающих симптомов он порекомендовал россиянам обратиться за консультацией к специалистам.

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