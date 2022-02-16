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Автор Елена Былкина

Врач объяснила, что делать, если до вас добрался "омикрон"

Здоровье

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала о симптомах "омикрона" и дала рекомендации по лечению штамма COVID-19.

Врач объяснила, что делать, если до вас добрался "омикрон"

Кореневич отметила, что избежать заражения "омикроном" почти никому не удастся. Этот штамм коронавируса, по прогнозам медиков, должен поразить каждого второго жителя России.

"Не избежать вируса даже переболевшим и привитым, антитела", — написала врач в своём Instagram-аккаунте.

Медик объяснила, что "омикрон" в большинстве случаев протекает легко и не вызывает осложнений и летальных исходов.

Кореневич перечислила симптомы нового штамма коронавируса.

"Для омикрона характерна сильная слабость, боль в горле, появление температуры на второй и даже третий день заболевания. Кроме боли в горле, часто присутствует сильный непродуктивный кашель, которые вовсе не означает воспаление в лёгких, всё ограничивается бронхитом и не переходит на ткань лёгких", — написала кардиолог.

Медик обратила внимание, что при "омикроне" не пропадает обоняния. Вкусовые рецепторы тоже продолжают работать.

Что делать и как лечить

Кореневич советует пить не менее 2-3 литров жидкости в день. Необходимо также, по словам медика, включить в рацион питания овощи и фрукты, зелень и рыбу — источник белка и омега-3. Следует проветривать и увлажнять воздух в помещение. Продолжительность сна должна составлять не менее восьми часов.

"Если сон плохой, то можно принять мелатонин за 1 час до сна. Если чувствуете головную боль, боль в мышцах, ломоту во всём теле или в отдельных частях (ногах, спине, руках) принимайте жаропонижающие и противовоспалительные препараты (парацетамол и ибупрофен) не дожидаясь температуры 38,0 и выше", — написала Кореневич.

Врач рекомендует принимать витамин D и цинк. АЦЦ, по словам медика, хорошо помогает как антиоксидант.

Если скачет артериальное давление

Кардиолог дала совет тем, у кого повышается давления при "омикроне".

"Отдельно для невротиков и ипохондриков. Давление при омикроне скачет исключительно от страха. По-настоящему опасно только снижение давления (90/60 и ниже), особенно у гипертоников. Тахикардия (более 90 в мин) и сердцебиение на фоне вирусной инфекции и воспаления — это абсолютно нормально и не требует лечения", — объяснила Кореневич.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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