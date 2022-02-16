Врач объяснила, что делать, если до вас добрался "омикрон"

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала о симптомах "омикрона" и дала рекомендации по лечению штамма COVID-19.

Кореневич отметила, что избежать заражения "омикроном" почти никому не удастся. Этот штамм коронавируса, по прогнозам медиков, должен поразить каждого второго жителя России.

"Не избежать вируса даже переболевшим и привитым, антитела", — написала врач в своём Instagram-аккаунте.

Медик объяснила, что "омикрон" в большинстве случаев протекает легко и не вызывает осложнений и летальных исходов.

Кореневич перечислила симптомы нового штамма коронавируса.

"Для омикрона характерна сильная слабость, боль в горле, появление температуры на второй и даже третий день заболевания. Кроме боли в горле, часто присутствует сильный непродуктивный кашель, которые вовсе не означает воспаление в лёгких, всё ограничивается бронхитом и не переходит на ткань лёгких", — написала кардиолог.

Медик обратила внимание, что при "омикроне" не пропадает обоняния. Вкусовые рецепторы тоже продолжают работать.

Что делать и как лечить

Кореневич советует пить не менее 2-3 литров жидкости в день. Необходимо также, по словам медика, включить в рацион питания овощи и фрукты, зелень и рыбу — источник белка и омега-3. Следует проветривать и увлажнять воздух в помещение. Продолжительность сна должна составлять не менее восьми часов.

"Если сон плохой, то можно принять мелатонин за 1 час до сна. Если чувствуете головную боль, боль в мышцах, ломоту во всём теле или в отдельных частях (ногах, спине, руках) принимайте жаропонижающие и противовоспалительные препараты (парацетамол и ибупрофен) не дожидаясь температуры 38,0 и выше", — написала Кореневич.

Врач рекомендует принимать витамин D и цинк. АЦЦ, по словам медика, хорошо помогает как антиоксидант.

Если скачет артериальное давление

Кардиолог дала совет тем, у кого повышается давления при "омикроне".

"Отдельно для невротиков и ипохондриков. Давление при омикроне скачет исключительно от страха. По-настоящему опасно только снижение давления (90/60 и ниже), особенно у гипертоников. Тахикардия (более 90 в мин) и сердцебиение на фоне вирусной инфекции и воспаления — это абсолютно нормально и не требует лечения", — объяснила Кореневич.

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