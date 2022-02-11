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Автор Николай Ткаченко

Доктор Загидуллин ответил, можно ли заболеть "омикроном" повторно

Здоровье

После того, как человек переболевает коронавирусом, у него в организме появляются антитела (иммуноглобулин G и М). Однако новым штаммом "омикрон" легко можно заболеть повторно и даже после вакцинации. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, Науфаль Загидуллин.

Доктор Загидуллин ответил, можно ли заболеть "омикроном" повторно

По словам врача, "омикрон" характерен тем, что у него высокая способность садиться на поверхность дыхательной системы (ротоглотку, нос, гортань, трахею и крупные бронхи). Поэтому та коцентрация антител, которая находится в крови человека, недостаточна, чтобы разобраться с "омикроном", который находится на слизистых.

"Именно поэтому заболеть "омикроном" очень легко, совершенно независимо от того, человек болел или был вакцинирован, например, в предыдущие шесть месяцев. Но особенность в том, что люди, которые недавно переболели или были вакцинированы, будут болеть очень легко. Весьма часто болезнь протекает буквально в течение одних или двух-трёх суток", — заключил доктор.

Ранее врач-кардиопсихолог Анна Кореневич рассказала, какие средства точно не помогут поднять иммунитет при простуде.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Можно ли заболеть COVID-19 повторно или после прививки? Каково будущее COVID-19?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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