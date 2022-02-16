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Автор Екатерина Широкова

Биофизик Ломоносов рассказал о побочных эффектах витамина С для почек

Здоровье

Бесконтрольный приём витамина С может обернуться неприятными последствиями для пищеварительной системы и опасными для почек, заявил биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.

Биофизик Ломоносов рассказал о побочных эффектах витамина С для почек

Как подчеркнул биофизик, витамин С вовсе не так безобиден, как привыкли считать пациенты. И превышение суточной дозы влечёт за собой нарушения в работе организма.

"Среди них — нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например, изжога. Также употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию", — пояснил Ломоносов RT.

Как подчеркнул биохимик, кроме того, его не стоит смешивать с приёмом железа. Одновременное потребление витамина С и микроэлемента может привести к излишнему накоплению последнего в организме.

При этом Ломоносов уточнил, что витамин всё же полезен при простудных и вирусных заболеваниях, если строго соблюдать дозировку. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Витаминные комплексы: принимать без комплексов
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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