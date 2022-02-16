Эксперты рассказали, как привести здоровье в норму после "омикрона"

Известно, что омикрон-штамм коронавируса переносится легче, чем "дельта", однако заболевание может оставить после себя неприятные последствия. В беседе с ""Вести Подмосковья" специалисты рассказали, как прийти в себя и восстановиться после "омикрона".

Нутрициолог и натуропат Юлия Слаффина посоветовала людям, переболевшим омикрон-штаммом COVID-19, сдать следующие анализы:

на D-димер (анализ указывает на риск образования тромбов);

на коагулограмму (оценивается свертывающая способность крови);

на растворимые фибрин-мономерные комплексы (выявляет нарушения в системе свертывания крови).

Также Слаффина предупредила, что нельзя назначать себе самостоятельно биологически активные добавки. Их должен прописывать врач по результатам анализов.

Главный врач клиники НАКФФ Наталья Хартукова порекомендовала переболевшим "омикроном" пациентам сдать общий анализ крови со скоростью оседания эритроцитов и лейкоцитарной формулой.

Проанализировав результаты анализов, врач должен выбрать способ дальнейшей реабилитации. Если пациент нуждается в медикаментозной терапии, то назначаются антиоксиданты, нейропротекторы, антидепрессанты, снотворные препараты и т. д.

По словам Хартуковой, после "омикрона" следует добавить в рацион продукты, которые богаты витамином D, и пить больше жидкости. Слаффина советует пить отвары из трав (медуница, чабрец, смородина, душица) для очистки крови и лимфы.

Оба эксперта сошлись во мнении, что необходимо больше гулять на свежем воздухе, спать не менее 7-8 часов в сутки и мыслить позитивно.

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