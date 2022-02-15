Эндокринолог объяснила, чем опасен "омикрон" при сахарном диабете

"Омикрон" это вирус, который повреждает сосуды, периферическую и центральную нервные системы. Поэтому он особенно опасен для людей с сахарным диабетом. У них короновирус протекает намного тяжелее, чем у пациентов с нормальным уровнем сахара крови. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова на своём YouTube-канале.

Специалист пояснила, что высокий сахар и так поражает сосуды и миелиновые оболочки нервов, а если на него накладывается ещё и вирус, который бьёт по тем же самым органам-мишеням, поражение получается намного выше. Человек фактически получает "двойной удар" по нервам и сосудам.

Доктор добавила, что ковид, в частности штамм "омикрон", даже при лёгком течении повышает риски тромбоза. А при диабете кровь и так более густая, поэтому, таким больным нужно обязательно сдать анализы на свёртываемость крови (коагулограмму, D-димер). И если есть повышение вязкости, лечащий врач должен сразу же назначить кроверазжижающие препараты.

Кроме того, необходим обязательный контроль за сахаром. Его нужно снижать до нормы, чтобы не было повреждающего действия высоких сахаров на нервы и сосуды.

Врач также посоветовала соблюдать адекватный водный режим, здоровую полноценную диету, богатую качественным белком, полезными жирами и зеленью, восполнять дефицитов витаминов и минералов (в первую очередь витаминов А, Д, С и цинка, которые улучшают работу иммунной системы).

Но дозировку витаминов, их форму и кратность приёма следует подбирать вместе с лечащим врачом, поскольку опасен как дефицит витаминов, так и их передозировка, предупредила специалист.

Обязательно нужно уделять время для регулярных физических нагрузок, чтобы уменьшить густоту крови в сосудах, заключила Павлова.

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