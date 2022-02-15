Bild: канцлер ФРГ Шольц отказался от российского теста на COVID-19 в Москве

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, прилетев в Москву, отказался от российского ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. По информации Bild, исследование проводил врач из немецкого посольства в РФ.

Как отмечается в публикации, Шольц заранее разрешил российской стороне проконтролировать проведение тестирования. Для этого РФ могла направить своего наблюдателя в правительственный Airbus Германии, однако издание не уточняет, следили ли россияне за тем, как канцлер ФРГ сдавал тест.

"Отказ от российского теста никак не связан с опасениями, что ДНК канцлера попадёт в российские руки", — сказано в статье.

В Москве Шольц планирует провести первую личную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Приехав в столицу, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передаёт РИА Новости. Вечером 15 февраля канцлер ФРГ вернётся в Берлин.

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