Эксперт по этикету объяснила странное рукопожатие Зеленского и Шольца

Эксперт по практическому бизнес-этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова назвала странным рукопожатие канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского при встрече в Киеве.

По словам Барановой, вряд ли такое рукопожатие можно расценить, как намеренное нарушением протокола. Она считает, что произошла просто неловкая ситуация.

В понедельник, 14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц прилетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний встретил Шольца около Мариинского дворца. Лидеры двух стран довольно странно пожали друг другу руки, после чего вошли в здание.

Баранова напомнила, что в деловом мире принято протягивать руку перпендикулярно полу, пожимать её, но не переворачивать горизонтально.

"За кончики пальцев в деловом мире, как и в политике, трясти руку своего собеседника — очень странное решение, так обычно не происходит", — сказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Приветствие Зеленского и Шольца напомнило Барановой рукопожатие с королевой Великобритании Елизаветой II, которая намеренно протягивает руку так, чтобы гость сумел только "поддержать её за пальцы". Однако в случае с лидерами Украины и ФРГ произошла просто неловкая ситуация, которую вряд ли стоит рассматривать в качестве сознательного нарушения этикета, отметила эксперт.