Ученые: как рукопожатие может быть использовано против человека

Ученые из Университета Индианаполиса и Хьюстонского центра научной судмедэкспертизы нашли способ оставлять ДНК человека на предметах, которых он не касался. Для этого хватит десятисекундного рукопожатия.

Портал Science News рассказал о результатах исследований ученых, которые определили, что 10-секундного рукопожатия хватит, чтобы люди обменялись своими ДНК. Затем биоматериал другого человека можно перенести на любой предмет или поверхность.

Ученые провели эксперимент, который доказал возможность передачи ДНК через посредника. Добровольцы пожимали друг другу руки, а потом сжимали в руке нож. В результате на ноже оставалось ДНК другого человека в 7% случаев. Исследователи отмечают, что в некоторых случаях ДНК может передаваться в коротких рукопожатиях.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последних исследованиях ученых, посвященных триклозану — веществу, которое часто используется при производстве бытовой химии. Оказалось, что триклозан уменьшает восприимчивость живых клеток к антибиотикам.

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