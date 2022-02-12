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Автор Валентина Севрюгина

Доктор Комаровский сказал, почему таблетки не всегда помогают при головных болях

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как можно избавиться от головной боли. Советами он поделился в эфире телеканала "Украина".

Доктор Комаровский сказал, почему таблетки не всегда помогают при головных болях

Так, по мнению специалиста, при сильной головной боли нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток не помогают — лучше использовать препарат в жидкой лекарственной форме.

Также доктор Комаровский отметил, что не стоит забывать о различии между головной болью и мигренью. По его словам, при последней боль имеет эпизодический и приступообразный характер. Кроме того, мигрень может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям и тошнотой.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что купаться в море не опасно, несмотря на то, что там акулы, медузы, мурены, кораллы, ядовитые рыбы и прочая экзотика. Зато очень много людей получают серьёзные болезни в пресных водоёмах.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Медик: «Неврологи лечат мигрень, не разбираясь в этом»
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Елена Андреева
Темы головная боль евгений комаровский
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Доктор Комаровский сказал, почему таблетки не всегда помогают при головных болях
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