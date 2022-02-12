Доктор Комаровский сказал, почему таблетки не всегда помогают при головных болях

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как можно избавиться от головной боли. Советами он поделился в эфире телеканала "Украина".

Так, по мнению специалиста, при сильной головной боли нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток не помогают — лучше использовать препарат в жидкой лекарственной форме.

Также доктор Комаровский отметил, что не стоит забывать о различии между головной болью и мигренью. По его словам, при последней боль имеет эпизодический и приступообразный характер. Кроме того, мигрень может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям и тошнотой.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что купаться в море не опасно, несмотря на то, что там акулы, медузы, мурены, кораллы, ядовитые рыбы и прочая экзотика. Зато очень много людей получают серьёзные болезни в пресных водоёмах.

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