Доктор Мясников предупредил об опасности купания в пресных водоёмах

Купаться в море не опасно, несмотря на то, что там акулы, медузы, мурены, кораллы, ядовитые рыбы и прочая экзотика. Зато очень много людей получают серьёзные болезни в пресных водоёмах. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1.

Доктор заметил, что есть достаточно редкие, но очень опасные ситуации, когда определённые паразиты при купании попадают прямо в мозг. По словам врача, они размножаются в открытой воде в очень тёплых водоёмах. И заражение ими вызывает летальный исход. В Америке есть даже специальные предупреждающие знаки на берегу — человек с прищепкой на носу.

Речная тёплая вода содержит очень много паразитов, по сравнению с которыми лямблиоз покажется счастьем, добавил врач. Он также призвал не расслабляться и на зарубежных курортах — в Турции, Таиланде или Африке, поскольку там и пищевые отравления, и песок, и другие всевозможные болезни.

"Поверьте мне, я работал в Африке шесть лет, я точно знаю, что это не место для белого человека, где расслабиться. Африка, Азия, тропики — это длинные рукава, длинные штанины, кроссовки, закрытая обувь, всё кипятить, пить таблетки от той же малярии, от всего. Это очень всё серьёзно. А мы приезжаем туристами в шортах… Знаете, это русская рулетка", — заключил Мясников.

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