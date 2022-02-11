Вирусолог Чумаков сделал прогноз, когда закончится история с коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России вскоре перестанет расти и настанет относительно спокойный период. Такой прогноз сделал вирусолог Пётр Чумаков в беседе с "Радио 1".

По мнению учёного, эволюционировать вирус не прекратит никогда. Вопрос в том, во что он превратится и насколько будет опасен.

Чумаков отметил, что пандемия сейчас развивается по нисходящей линии, причём весьма своеобразно: при росте числа случаев заражения падает смертность. Однако все, кто мог бы заразиться, уже заразились, поэтому рост скоро прекратится, считает специалист.

Он добавил, что через выработанный коллективный иммунитет вирус пробиться не сможет. Однако этот иммунитет нестойкий, поэтому неминуемо придет следующая волна, которая уже столь массовой и смертоносной не будет, предположил вирусолог.

По его мнению, она возможна через полгода, когда может появиться новый вариант. Затем волны будут идти ещё реже и ниже, а года через два о коронавирусе просто забудут, так как он превратится в обычную простуду, спрогнозировал Чумаков.

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