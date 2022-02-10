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Автор Елена Былкина

Как COVID-19 отражается на сердечно-сосудистой системе

Здоровье

Учёные США выяснили, какие опасные осложнения грозят людям, переболевшим коронавирусной инфекцией.

Как COVID-19 отражается на сердечно-сосудистой системе

Исследователи Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что у пациентов, переболевших COVID-19, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, которых атаковал коронавирус, рискуют получить инсульт или инфаркт. Особенно угроза актуальна в течение года после перенесённой коронавирусной инфекции.

Нарушения в кровеносной системе учащаются даже у тех людей, которые переболели COVID-19 в лёгкой форме. Выводы научного исследования размещены в журнале Nature Medicine.

Учёные изучили анализы 153 760 человек с COVID-19, а также две контрольные группы, включающие пять миллионов человек. Исследование оценивало риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний после коронавирусной инфекции.

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Переболев коронавирусом даже в легкой форме, есть риск получить тяжелые осложнения.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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