Отоларинголог рассказала, могут ли беспроводные наушники стать причиной рака

По словам врача-отоларинголога Ольги Щекатуровой, пока ещё нельзя точно сказать, могут ли беспроводные наушники проводить к развитию рака, потому что исследования на эту тему, проводимые в разных странах, ещё не завершены.

По словам специалиста, слухи о том, что электромагнитное поле, создаваемое беспроводными наушниками, может вызывать рак головного мозга, пока ещё нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

При этом, если выбирать между беспроводными и накладными наушниками, Щекатурова советует отдавать предпочтение последним, так как они при их использовании слух страдает меньше. Это происходит за счёт того, что громкость пользователь в них обычно делает меньше, потому что за счёт полного покрытия ушной раковины наушниками ему не мешают посторонние шумы во время прослушивания. А громкий звук губительно действует на слух.

"Громкий звук повреждает волосковые клетки, он буквально их уничтожает. И чем больше повреждений, тем хуже мы слышим", — добавила врач в беседе с "Москвой 24".

Вставные же наушники, по словам врача, действуют на слух намного хуже.

"Они не полностью покрывают ушную раковину, неглубоко вставляются и поэтому не изолируют нас от внешнего шума. Для этого постоянно приходится делать громкость больше. А большая громкость — это вред нашим волосковым клеткам", — объяснила эксперт.

Также она посоветовала больше внимания уделять обработке наушников антисептиком или салфетками, чтобы избежать отомикоза или отитов, которые могут развиться при контакте загрязнённого гаджета с ушной серой.

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