Сон в наушниках: безопасно ли это?

Спать во время прослушивания музыки стало обычным хобби для многих в наше время. И что может быть лучше для прослушивания музыки, чем наушники? Это надежные устройства, которые блокируют шум и успокаивают нас, проигрывая наши любимые песни. После долгого и напряженного дня в университете, на работе или дома, самый простой способ отвлечься от мыслей и спокойно выспаться ночью — свернуться калачиком в постели, слушая комфортную музыку, звучащую в ваших ушах. Однако есть один основной вопрос.

Это безопасно?

Все безопасно в умеренных количествах, поэтому, если вы используете наушники надлежащим образом, абсолютно нормально спать с ними. Тем не менее, есть несколько основных вещей, которые нужно иметь в виду.

Опасности сна в наушниках

Накопление ушной серы

Наушники, которые находятся в ушах глубже, чем обычно, могут привести к образованию ушной серы. Если большое количество серы накапливается в течение определенного периода времени, это может повлиять на ваш слух и с этим трудно будет справиться.

Наружный отит

Это состояние вызывает дискомфорт в ушном канале. В наиболее серьезных случаях кожа, окружающая ушной канал, может медленно отслаиваться, что приводит к нежелательному попаданию жидкости в ухо. Это может привести к боли в наружном ухе, раздражению и затруднению слуха.

Проблемы со слухом

Кроме того, проблемы со слухом могут быть вызваны слишком громкой музыкой. Обычный разговор колеблется между 60 дБ и 80 дБ — и это тот уровень, который вам необходимо поддерживать.

Компромисс с безопасностью

Например, сработала пожарная сигнализация или кто-то постучал в дверь в чрезвычайной ситуации. Это очень редкие случаи, но они возможны. В этом случае, спать с наушниками, которые подавляют внешний шум, не очень хорошая идея.

Некроз

Это происходит только в очень тяжелых случаях, некроз может привести к гибели тканей, окружающих ухо, и вызвать постоянную потерю слуха.

Преимущества сна наушниками

Блокировка нежелательного шума

В мегаполисах и многолюдных местах голоса людей, звуки дорожного движения и хаоса могут лишить вас спокойного ночного сна. Наушники с шумоподавлением могут помочь избежать этого шума и помогут расслабиться при прослушивании любимой музыки.

Белый шум для релаксации

Успокаивающие мелодии, исполняемые на скрипке, виолончели, пианино или звуки дождя или леса помогают людям расслабиться после долгого, беспокойного и утомительного дня. Исследования в журнале Advanced Nursing показали, что белый шум может уменьшить беспокойство, снизить частоту пульса и успокоить нервы. Согласно исследованию, успокаивающая музыка улучшила сон на 35%.

Помогает пациентам с ПТСР и бессонницей лучше спать

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это случай, когда воспоминания о травматическом событии преследуют пациента, вызывая психологические проблемы, в том числе приступы тревоги и беспокойство. Пациенты с бессонницей также имеют нерегулярный характер сна. В обоих случаях ПТСР и бессонницы лучше всего обратиться к психиатру. Временным и частичным решением в этих случаях может быть прослушивание расслабляющей музыки во время засыпания, поскольку они успокаивают ваши нервы и жужжащие мысли в вашей голове.

Стимулирует выработку серотонина

Хорошая расслабляющая музыка вызывает автономную сенсорную меридиональную реакцию, чувство, которое является расслабляющим, часто успокаивающим ощущением, которое начинается на коже головы и движется вниз по телу и вырабатывает серотонин.

Однако специалисты говорят, что лучше не спать в наушниках. Слишком большой опасности при их использовании ночью нет. Если громкость приемлемая, то вреда для ушей немного, но для мозга и качества сна точно будет большим минусом. Гигиена сна предполагает полную светоизоляцию и, по возможности, шумоизоляцию. Нарушение этих правил отрицательно сказывается на самочувствии и иммунитете человека. Важно, чтобы центральная нервная система отдыхала ночью. При ее нарушении, потребуется восстановление, но помните, что утраченные нейроны вернуть невозможно. Но уж если вы и привыкли засыпать, слушая музыку, пусть она играет не более 20-30 минут, чтобы в более поздних стадиях сна она не мешала мозгу.

Фото: bosestore. ru