Онищенко: проблему нехватки сердец для пересадки могут решить свиньи

Острую проблему нехватки доноров для пересадки сердца могут решить генетически модифицированные свиньи, заявил учёный-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, это станет революцией в трансплантологии для всего мира.

Онищенко подчеркнул, что проблема "подобрать" подходящее сердце для пациента и в дефиците органов, и в совместимости реципиента и донора.

"Необходимо, чтобы эти сердца были универсальными и подходили всем людям. Мы сейчас говорим об эпохе наступления синтетической биологии", — пояснил учёный в беседе с ФАН.

Врач подчеркнул, что немецкие учёные продвинулись в своих исследованиях и планируют вывести новую породу генетически модифицированных свиней специально для нужд трансплантологии. Кроме того, использование животных "отметает" этический вопрос процедуры изъятия органа у погибшего человека.

"Как правило, подходящих доноров ищут по всей планете. Это глобальная сеть. Не менее серьёзный момент — доставка органа в нужное место. Если получится [использовать свиные сердца — Прим.Ред.], всё станет гораздо проще, дешевле, большее число пациентов получат эту жизненно необходимую процедуру, — резюмировал Онищенко.

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