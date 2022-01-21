Американцу пересадили сразу две почки свиньи

Американские медики впервые в истории пересадили человеку сразу две почки свиньи. Эксперимент провели на живом человеке в коме с "умершим" мозгом. По сообщению медиков, органы заработали спустя полчаса после операции.

При подготовке к трансплантации орган животного отредактировали так, чтобы человеческий организм не отторгал почки, как чужеродный "предмет".

"Получателем почек стал 57-летний мужчина с умершим мозгом. Он впал в кому и пожертвовал свои органы на благо науки. Учёным пришлось получить согласие его родственников на проведение уникальной операции", — пишет РЕН. ТВ.

Согласно информации, почки свиньи не спасли бы пациента, но благодаря эксперименту стало ясно, что человеческий организм может работать в случае полной замены органов. Спустя полчаса после пересадки, почки начали выполнять свою функцию и очищать кровь. Успешными оказались и последующие три дня, никаких отклонений врачи не заметили.

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