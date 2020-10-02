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Янг Лухань: мы совершили прорыв в трансплантации органов животных

Международная команда учёных, возглавляемая китайскими исследователями, совершила прорыв в трансплантации органов от животных к людям.

Янг Лухань: мы совершили прорыв в трансплантации органов животных

В статье, опубликованной в журнале Nature Biomedical Engineering, исследователи из Китая и США сообщили об успешном производстве свиней, чьи органы более совместимы с иммунной системой человека и свободны от активного эндогенного ретровируса свиней (PERV).

"Во всем мире существует огромный разрыв между количеством людей, нуждающихся в трансплантации органов, и количеством доступных органов, — говорит Ян, автор исследования, соучредитель и главный исполнительный директор Qihan Biotech. — Уже давно есть надежда, что эту проблему можно решить с помощью трансплантации органов животных-концепции, известной как ксенотрансплантация".

В 2017 году Янг Лухань и его команда экспериментальным путём произвели первую партию живых свиней, максимально совместимых с человеком по физиологическим показателям. В 2018 году родилась программа Pig 2.0, направленная на решение проблем иммуносовместимости свиней и человека.

Сейчас, по словам Янг, учёные "проверяют функцию органов и безопасность в доклинических исследованиях приматов на предмет того, способны ли приматы, перенесшие трансплантацию почки свиньи, поддерживать гидросолевой баланс своего организма".

"Исследование — это только первый шаг к ксенотрансплантации. Функциональная совместимость органов между видами остается проблемой для исследователей. Еще предстоит выяснить, могут ли пересаженные свиные органы функционировать так же полно, как оригинальные человеческие органы, поддерживая секрецию гормонов и метаболический баланс", —

Однако, по словам руководителя учёной группы, ксенотрансплантация сталкивается с проблемами в области этики и надзора:

"Как мы можем уравновесить животную этику с поставкой органов? Как мы можем активно и ответственно руководить научно-исследовательскими институтами в разработке соответствующих технологий? Есть вопросы, на которые нужно ответить."

Он отметил, что правила, этические принципы и осведомленность общественности обычно приходят после того, как технология продвинулась вперед:

Исследователи должны задуматься над этими вопросами и поделиться своей логикой, чтобы действительно продвигать технологию так, чтобы она могла изменить общество.

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