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Автор Николай Ткаченко

Биолог Баранова объяснила, в чём заключается скрытая опасность "омикрона"

Здоровье

Многие люди считают, что новый штамм коронавируса "омикрон" не так страшен, как "дельта", поскольку переносится он легче. Однако всё обстоит не совсем так, и ситуация на самом деле ещё хуже. Об этом рассказала профессор из США, биолог Анча Баранова.

Биолог Баранова объяснила, в чём заключается скрытая опасность "омикрона"

Специалист заметила, что "омикрон", конечно же, может вызывать обострение хронических заболеваний, но он также и сам по себе оставляет последствия. Просто они не настолько явные, как от "дельты".

Если человек сильно заболел "дельтой", то он попадает в больницу, он не может дышать и попадает на ИВЛ, а в худшем случае погибает, добавила ученый. При "омикроне" человек не погибает, гораздо реже возникает цитокиновый шторм, и кажется, что всё хорошо. Однако это заболевание системное, пояснила Баранова.

Она отметила, что вирус никак не перестал взаимодействовать с нервной системой и портить когнитивные функции, и никак не перестал взаимодействовать с нашей системой кровообращения, потому что в горле такие же точно сосуды. И после этого происходит нарушение коагуляции (свертываёмости крови).

"Если человек, переболев "омикроном", через месяц погибает от инсульта, конечно, ему ставится диагноз инсульт. Но на самом деле это у него было нарушение коагуляции из-за того, что он перенёс "омикрон".

Пока научных работ чётких нет, но "первые ласточки", которые прилетают из лабораторий, говорят о том, что точно также повышается D-димер, также нарушается коагуляция. И те люди, которые переболели, жалуются на некую спутанность, мозговой туман, неполное восстановление. Просто здесь нет такого чётко биомаркера, который бы это померил", — заключила биолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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