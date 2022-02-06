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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог рассказала, как самому определить степень тяжести "омикрона"

Здоровье

Степень тяжести течения заболевания при "омикроне" важно уметь различать самостоятельно, чтобы успеть вовремя обратиться к врачу, если возникнет такая необходимость. "Омикрон" в основном переносится легко, однако из-за широкого распространения инфекции всё равно будут встречаться осложнения. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Кардиолог рассказала, как самому определить степень тяжести "омикрона"

Легкая степень болезни — это температура не выше 38,5, когда сатурация не снижается ниже 95, и нет одышки в покое, заметила специалист. При этом характерна головная боль, ломота во всём теле, кашель и сильная боль в горле. Однако кашель не является признаком воспаления лёгких, а такая картина длится не более пяти дней, добавила доктор.

По её словам, в таком случае никакое лечение не требуется вообще, так как организм легко справляется самостоятельно. Нужно просто успокоиться и посидеть дома.

Средняя степень тяжести — когда температура доходит до 39 и выше на протяжении нескольких дней, сатурация падает до 95 и появляется одышка при ходьбе по дому, продолжила кардиолог.

В таком случае обязательно вызвать врача и, возможно, сдать анализы крови и задуматься о КТ, посоветовала она.

Врач также пояснила, что тяжелая степень "омикрона" обычно угрожает людям из группы риска — старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, ожирение, диабет, гипертонию, инфаркт или инсульт в анамнезе и сердечную недостаточность.

У них тяжелая степень может развиваться довольно быстро, поэтому стоит обращать особое внимание на цвет кожных покровов (бледность, синеву), заторможенность сознания (вялость, резкое снижение памяти, дезориентация у пожилых), иногда бывает повышенная возбудимость, тревожность, одышка в покое, дискомфорт и стеснение в грудной клетке, сатурация ниже 93, заметила Кореневич.

"Это уже говорит об очень серьёзной проблеме, и нужно вызывать скорую даже не раздумывая", — заключила кардиолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Омикрон. Как определить степень тяжести болезни?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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