В ближайшее время на исчезновение коронавируса рассчитывать не стоит. Более того, он продолжит эволюционировать. И следующий штамм будет более заразным, чем "омикрон".
Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог Пётр Чумаков.
В качестве обоснования своей теории он провёл краткий экскурс в эволюцию COVID-19:
"Основным направлением эволюции вируса было как раз расширение охвата". И он повысил-таки свою заразность. Его развитие привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен пробивать иммунитет детей. Но нет оснований предполагать, что эволюция на этом закончится. Вирус продолжит свое развитие, что может привести к появлению еще более заразного штамма", — уверен Чумаков.
К слову, напомним, ранее другой иммунолог предположил, что развитие коронавируса может пойти всего по двум путям. Подробнее об этом — здесь.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.