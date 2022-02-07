Вирусолог Чумаков: за "омикроном" будут ещё штаммы. Более заразные

В ближайшее время на исчезновение коронавируса рассчитывать не стоит. Более того, он продолжит эволюционировать. И следующий штамм будет более заразным, чем "омикрон".

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог Пётр Чумаков.

В качестве обоснования своей теории он провёл краткий экскурс в эволюцию COVID-19:

первый штамм — тот, который расползся из китайского Уханя — "был несовершенным, и потому поражал в основном пожилых людей,

потом он учился приспосабливаться к жизни в человеческой популяции, постепенно "учась" проникать в более молодые и сильные организмы;

теперь же вирус уже заразен настолько, что пробивает практически любую защиту.

"Основным направлением эволюции вируса было как раз расширение охвата". И он повысил-таки свою заразность. Его развитие привело к появлению "омикрона": этот штамм настолько заразен, что способен пробивать иммунитет детей. Но нет оснований предполагать, что эволюция на этом закончится. Вирус продолжит свое развитие, что может привести к появлению еще более заразного штамма", — уверен Чумаков.

К слову, напомним, ранее другой иммунолог предположил, что развитие коронавируса может пойти всего по двум путям. Подробнее об этом — здесь.

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