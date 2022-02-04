Роспотребнадзор отменяет карантин для контактировавших с больными ковидом

Глава Роспотребнадзора в эфире ТК Россия-1 объявила о том, что обязательной самоизоляции для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом в стране скоро не будет.

По её словам, эта мера в условиях превалирования штамма "омикрон" "теряет смысл" из-за свойств этого коронавирусного варианта — прежде всего очень быстрой передачи и большого количества бессимптомных носителей.

Анна Попова сообщила, что сейчас возглавляемое ей санитарное ведомство работает над тем, чтобы снять существующие ограничения, оформив это "надлежащим образом".

Напомним, ранее о том, что локдауна в России не будет, объявил президент страны.

К слову, как ранее рассказывала Pravda. Ru, японские учёные пришли к выводу, что защититься от "омикрона" помогают простые профилактические меры: маски и соцдистанцирование.

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