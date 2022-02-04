EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американский журналист не поверил Госдепу:"ваша информация - фейк"
Врач Хомяков: жизнь в небоскрёбе может грозить психическим расстройством
Экс-развездчик НАТО увидел "людей Путина" в Европе
Госдеп США ввёл санкции против белорусских властей
Роспотребнадзор отменяет карантин для контактировавших с больными ковидом
Словакия "отдаст" США стратегические объекты в обмен на финансирование
Украина проведет военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения
Автор Ольга Лебедева

Роспотребнадзор отменяет карантин для контактировавших с больными ковидом

Общество

Глава Роспотребнадзора в эфире ТК Россия-1 объявила о том, что обязательной самоизоляции для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом в стране скоро не будет.

По её словам, эта мера в условиях превалирования штамма "омикрон" "теряет смысл" из-за свойств этого коронавирусного варианта — прежде всего очень быстрой передачи и большого количества бессимптомных носителей.

Анна Попова сообщила, что сейчас возглавляемое ей санитарное ведомство работает над тем, чтобы снять существующие ограничения, оформив это "надлежащим образом".

Напомним, ранее о том, что локдауна в России не будет, объявил президент страны.

К слову, как ранее рассказывала Pravda. Ru, японские учёные пришли к выводу, что защититься от "омикрона" помогают простые профилактические меры: маски и соцдистанцирование.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Психолог: При ковидофобии помогает дыхание «по квадрату»
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
covid-19 карантин анна попова коронавирус самоизоляция роспотребнадзор
Последние материалы
Госдеп припугнул Китай санкциями "за помощь России"
Экс-министр МВД Аваков придумал как быть, если Украину не пустят в НАТО
Власти РФ ограничат накрутку цен на продукты
Американский журналист не поверил Госдепу:"ваша информация - фейк"
Врач Хомяков: жизнь в небоскрёбе может грозить психическим расстройством
Экс-развездчик НАТО увидел "людей Путина" в Европе
Госдеп США ввёл санкции против белорусских властей
Роспотребнадзор отменяет карантин для контактировавших с больными ковидом
Словакия "отдаст" США стратегические объекты в обмен на финансирование
Украина проведет военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, боится ли президент РФ Владимир Путин главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Шоу-бизнес
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Экономика и бизнес
"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции
Мир. Новости мира
Белоруссия опубликовала снимок украинского беспилотника: "Киев следит за нами?"
Василий Амирджанов В фото на фоне храмов усмотрели угрозу государственности Василий Амирджанов Александр Артамонов Приказано бояться: правда и ложь об украинском оружии Александр Артамонов Усам Оздемиров Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Кадыров о встрече с Путиным: "Президент, как всегда, поддержал нас"
Мир. Новости мира
Это крах НАТО: Кедми назвал срок военно-технического ответа США
Сможет ли НАТО "сломать" Россию в случае войны, ответили на Украине
Мир. Новости мира
Сможет ли НАТО "сломать" Россию в случае войны, ответили на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников