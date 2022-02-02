Попова рассказала, нужна ли изоляция привитым после контакта с больным

Получившим прививку от COVID-19 при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анну Попову.

"Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов", — заявила она.

Попова сослалась на проведённые исследования о том, что у иммунизированных и переболевших людей концентрация коронавируса гораздо меньше и период его выделения небольшой.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что около 90% тех, у кого в РФ выявили омикрон-штамм коронавирусной инфекции, заразились им внутри страны.

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