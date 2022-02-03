Как подцепить омикрон. Гарантия 100% - лайфхак от японских учёных

Команда японских ученых выяснила "идеальные способы" подхватить коронавирусный штамм "омикрон" и то, как этого избежать.

Соответствующее исследование было проведено Центром вычислительной науки Riken и сотрудниками Университета Кобе с использованием суперкомпьютерного моделирования Fugaku.

Как оказалось, вероятность подхватить "омикрон" у человека без маски после 15-минутного разговора на расстоянии одного метра в среднем составляла около 60%, во многих случаях доходила до 90%.

К слову, аналогичное моделирование с вариантом "дельта" показало вероятность 50% — 80%.

Исследование также подтвердило, что поддержание социальной дистанции имеет значение:

двухметровое расстояние снизило вероятность получения "омикрона" до 60% на самом высоком уровне и более чем на 20% в среднем.

Как показал математический анализ, пренебрегать масками — если нет желания заболеть — тоже не стоит:

даже на расстоянии всего 25 см самая высокая вероятность заражения в них не превышала 30%;

при увеличении расстояния до одного метра риск распространения инфекции снизился почти до нуля.

"Важно вернуться к основам и убедиться, что люди принимают меры против инфекции. Особенно важно соблюдать социальную дистанцию и носить маски", — сказал руководитель группы, профессор Университета Кобе Макото Цубокура (цитата Asahi Shimbun).

Итак, согласно результатам проведённой японскими учёными работы,

чтобы заболеть "омикроном" достаточно всего лишь отказаться от ношения масок и почаще оказываться как можно ближе к другим людям;

чтобы остаться здоровым, надо помнить про ставшие уже привычными меры профилактики: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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