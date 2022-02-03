В России появился ещё один препарат от COVID-19

В Министерстве здравоохранения России сообщили о регистрации ещё одного препарата для лечения новой коронавирусной инфекции. Информация о "Молнупиравире" компании "ПРОМОМЕД РУС" появилась в государственном реестре лекарственных средств.

Уточняется, что препарат будет выпускаться в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов. Также в сообщении говорится о том, что торговое наименование препарата — ЭСПЕРАВИР.

Ранее cпециалисты российского Минздрава выпустили памятку для пациентов с лёгкой или бессимптомной формой коронавирусной инфекции. В документе содержатся рекомендации для взрослых граждан, а также для детей с подтверждённым диагнозом "COVID-19".

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