Минздрав опубликовал памятку для пациентов с лёгкой формой COVID-19

Специалисты Минздрава РФ выпустили памятку для пациентов с лёгкой или бессимптомной формой коронавирусной инфекции.

В документе содержатся рекомендации для взрослых граждан, а также для детей с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Россияне, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом менее полугода назад, но получили положительный результат теста, при отсутствии симптомов должны самоизолироваться и самостоятельно проверять у себя температуру не реже одного раза в сутки, сообщается в памятке.

Кроме того, в пресс-службе Минздрава пояснили, что они могут получить больничный. Лечение в таком случае пациенту не требуется.

Если человек с положительный тестом прошёл вакцинацию и переболел COVID-19 более полугода назад, то ему следует выполнять следующие рекомендации (симптомы заболевания ярко не выражены):

Оставаться дома;

Соблюдать питьевой режим;

Измерять температуру не реже трёх раз в сутки;

По возможности измерять сатурацию два раза в день (норма — не ниже 95-96%).

При насморке, который нередко сопровождает лёгкое течение коронавируса, специалисты Минздрава советуют использовать солевые растворы, противовирусные препараты, капли или спреи.

Однако в памятке сказано, что беременным следует предварительно проконсультироваться с врачом по применению тех или иных лекарственных средств.

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