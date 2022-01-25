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Автор Владимир Васютченко

В РФ приостановили закупки и поставки "Эпиваккороны"

Здоровье

Поставки противокоронавирусной вакцины "Эпиваккорона" в российские регионы приостановлены с начала года.

В РФ приостановили закупки и поставки "Эпиваккороны"

Как сообщили "Ведомости" со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, в 2022 году между регионами не распределили ещё ни одной партии "Эпиваккороны" и "Эпиваккороны-H".

Согласно результатам проведенного изданием опроса региональных минздравов и депздравов, в большинстве случаев в последний раз они получали партии этих вакцин в конце ноября — начале декабря прошлого года. Когда будут следующие поставки, неизветно.

Представитель "Герофарма", являющегося единственным контрактным производителем "Эпиваккорона", заявил об отсутствии запросов на выпуск вакцины в 2022 году.

В Минздраве РФ объяснили отсутствие закупок "Эпиваккороны" и "Эпиваккороны-Н" наличием их запасов, достаточных для удовлетворения имеющейся потребности.

По данным научного центра "Вектор", разработавшего "Эпиваккорону", в прошлом году было произведено и выпущено в гражданский оборот около 13 млн доз этой вакцины.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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