"Вектор": уровень защиты "ЭпиВакКороны" сопоставим с другими вакцинами в РФ

Иммунизация противокоронавирусной вакциной "ЭпиВакКорона" даёт уровень защиты, который сопоставим с другими подобными российскими препаратами. Об этом сообщили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, разработавшем "ЭпиВакКорону".

"Результаты клинических исследований I-II фазы свидетельствуют о высокой иммунологической эффективности препарата: у всех получивших вакцину добровольцев были выявлены антитела, которые сохранялись минимум в течение полугода после прививки", — цитирует представителя научного центра "Интерфакс".

По словам собеседника агентства, показатели заболеваемости COVID-19 ранее привившихся "ЭпиВакКороной" россиян говорят о том, что обеспечиваемый ей уровень защиты сопоставим с другими российскими вакцинами.

Ранее замруководителя "Вектора" Татьяна Непомнящих сообщила со ссылкой на данные Минздрава, что COVID-19 заражаются менее 1% вакцинированных "ЭпиВакКороной".

Других сведений о том, какова защитная эффективность вакцины, пока нет. Итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" ещё не подвели.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.