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"Вектор": уровень защиты "ЭпиВакКороны" сопоставим с другими вакцинами в РФ

Здоровье

Иммунизация противокоронавирусной вакциной "ЭпиВакКорона" даёт уровень защиты, который сопоставим с другими подобными российскими препаратами. Об этом сообщили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, разработавшем "ЭпиВакКорону".

"Вектор": уровень защиты "ЭпиВакКороны" сопоставим с другими вакцинами в РФ

"Результаты клинических исследований I-II фазы свидетельствуют о высокой иммунологической эффективности препарата: у всех получивших вакцину добровольцев были выявлены антитела, которые сохранялись минимум в течение полугода после прививки", — цитирует представителя научного центра "Интерфакс".

По словам собеседника агентства, показатели заболеваемости COVID-19 ранее привившихся "ЭпиВакКороной" россиян говорят о том, что обеспечиваемый ей уровень защиты сопоставим с другими российскими вакцинами.

Ранее замруководителя "Вектора" Татьяна Непомнящих сообщила со ссылкой на данные Минздрава, что COVID-19 заражаются менее 1% вакцинированных "ЭпиВакКороной".

Других сведений о том, какова защитная эффективность вакцины, пока нет. Итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" ещё не подвели.

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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