Кардиолог Кореневич назвала особенно тревожный сигнал при "омикроне"

Когда человек болеет "омикроном", "дельтой", или любой другой вирусной инфекцией, и у него повышается артериальное давление, это обычно не связано с вирусом. Гораздо более опасный симптом — это падение давления. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

По её словам давление может повышаться от чего угодно, в том числе и от таблеток от простуды. Если человек долго принимает НПВС, например, парацетамол, то у него, при склонности к гипертонии, может повышаться артериальное давление, но до 140 мм это еще не критично. И не так опасно, как снижение давления, заметила доктор.

"Опасно падение артериального давления, снижение до 90/60 и ниже. Особенно у пожилых людей, у которых вообще есть диагноз гипертония", — предупредила кардиолог.

Если человек болеет коронавирусом, тем же "омикроном", несколько дней и вдруг давление начало снижаться, то любой врач и сам больной должны обязательно насторожиться и следить за сатурацией, одышкой, добавила специалист. Снижение давления это особенно тревожный сигнал, который может говорить об утяжелении вирусной инфекции, заключила Кореневич.

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